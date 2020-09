Avv Stagliano | “Vicenda Diawara? Il Verona contro la Roma vincerà 3-0 a tavolino”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 settembre 2020) Nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dallanel match esternoil, il 23enne centrocampistaè stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Adesso la squadra giallorossa rischia di perdere 3-0 a tavolino. L’avvocato Mario, esperto di diritto sportivo, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante la trasmissione “Borderò”. Queste le sue parole: Che cos’è cambiato con il nuovo regolamento e qual è stato l’errore?Nel 2018 sono cambiate le normative e gli over 18 sono diventati come gli over 22, in più è diventato obbligatorio comunicare il numero delle maglie dei giocatori. L’errore è stato indicare, ...