Avete mai visto qualcuno che dopo un brindisi rompe il bicchiere? Ecco svelato il motivo (Di lunedì 21 settembre 2020) Vi è mai capitato di vedere, magari durante una festa, qualcuno che dopo un brindisi fa cadere il calice in modo da farlo rompere in pezzi? Ma qual è il vero motivo che si cela dietro a questo gesto? Ovviamente, per la maggior parte sono tradizioni popolari, che variano a seconda del paese da cui si proviene. Nella gran parte del mondo esiste il rito della rottura del bicchiere ed ognuno ha un significato a sè. Foto: pixabay/mnasoni14 / Questa è in realtà un’usanza abituale nell’Europa orientale, come ad esempio in Russia. Infatti, la comune tradizione vuole che, dopo aver brindato con la vodka, si frantumino i bicchieri, come simbolo augurale e di buon auspicio. Mentre in altri paesi, come ad esempio quelli slavi, la ... Leggi su virali.video (Di lunedì 21 settembre 2020) Vi è mai capitato di vedere, magari durante una festa,cheunfa cadere il calice in modo da farlore in pezzi? Ma qual è il veroche si cela dietro a questo gesto? Ovviamente, per la maggior parte sono tradizioni popolari, che variano a seconda del paese da cui si proviene. Nella gran parte del mondo esiste il rito della rottura deled ognuno ha un significato a sè. Foto: pixabay/mnasoni14 / Questa è in realtà un’usanza abituale nell’Europa orientale, come ad esempio in Russia. Infatti, la comune tradizione vuole che,aver brindato con la vodka, si frantumino i bicchieri, come simbolo augurale e di buon auspicio. Mentre in altri paesi, come ad esempio quelli slavi, la ...

VRRidersAcademy : LA PRIMA VITTORIA E IL PRIMO PODIO NON SI SCORDANO MAI E OGGI L’AVETE FATTO INSIEME ?? GRAZIE RAGAZZI ???? - ilpost : Ci avete mai riflettuto sulla particolarità della toponomastica di Roma? Dall'archivio, una raccolta dei nomi più b… - ARTEita : ???? ???? Avete mai provato a sfilare nelle vie di Roma il 2 Giugno avvolti nella bandiera europea? I ragazzi del… - vas_z_happenin : RT @itsdenisepisano: Non è possibile che per voi, gli unici che stavano davvero soffrendo, fossero solo L'uis e H'rry. E avete pure il cora… - zaynofalls : RT @itsdenisepisano: Non è possibile che per voi, gli unici che stavano davvero soffrendo, fossero solo L'uis e H'rry. E avete pure il cora… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Asia Argento, avete mai visto sua figlia Anna Lou? La sua prima apparizione in tv SoloGossip.it Basket, Supercoppa all’Olimpia Milano

Primo atto: Milano di forza. «È la mia miglior Olimpia, non siamo mai stati così forti», sentenzia da dietro la mascherina, uscendo dalla Virtus Segafredo Arena di Bologna con la sua quarta Supercoppa ...

Lazio: per la difesa piace Mustafi, ma Tare indaga sull'infortunio

Cavalli di ritorno. Uno sempre seguito e monitorato, ma mai ingaggiato, l’altro ha già vestito il biancoceleste, conosce bene ambiente e allenatore. Per la difesa della Lazio spunta da un lato Shkodra ...

La casa di Alberto Sordi e quella poltrona da barbiere

Dal 16 settembre fino al 31 gennaio si può visitare, alle Terme di Caracalla, la casa di Alberto Sordi. È una bella iniziativa che fa mantenere viva, insieme alla programmazione dei suoi film, la memo ...

Primo atto: Milano di forza. «È la mia miglior Olimpia, non siamo mai stati così forti», sentenzia da dietro la mascherina, uscendo dalla Virtus Segafredo Arena di Bologna con la sua quarta Supercoppa ...Cavalli di ritorno. Uno sempre seguito e monitorato, ma mai ingaggiato, l’altro ha già vestito il biancoceleste, conosce bene ambiente e allenatore. Per la difesa della Lazio spunta da un lato Shkodra ...Dal 16 settembre fino al 31 gennaio si può visitare, alle Terme di Caracalla, la casa di Alberto Sordi. È una bella iniziativa che fa mantenere viva, insieme alla programmazione dei suoi film, la memo ...