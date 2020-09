Avete mai visto l’ex fidanzata di Can Yaman? Ha 30 anni ed è uno schianto [FOTO]

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 21 settembre 2020) In tv e sui social non si fa altro che parlare di lui: Can, l’attore del momento. Con il suo fascino selvaggio Can le ha conquistate proprio tutte e in questo periodo si è costantemente alla ricerca di maggiori informazioni sulla sua vita privata. In tanti avevano ipotizzato ad una relazione con Demet Ozdemir, sua collega sul set di DayDreamer- Le ali del sogno; la notizia è stata subito smentita dai diretti interessati. Quello di cui si è certi, però, è che l’attore turco è stato fidanzato con Bestemsu Ozdemir. Chi è Bestemsu Ozdemir, l’exdi CanFa di cognome Ozdemir ma non si tratta di Demet: lei è Bestemsu ed è l’exdi Can. Classe 1991 la giovane ...