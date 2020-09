Autunno 2020 | Google celebra l’Equinozio con un simpatico Doodle

vogue_italia : L'accessorio di oggi è la borsa Dior. Ogni giorno le nostre scelte qui: - Corriere : Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? - vogue_italia : Gli stivali cuissardes si portano così: con le gonne longuette, a portafoglio o con spacco sulla coscia… - moneypuntoit : ?? Equinozio di autunno 2020: cos'è e quando inizia davvero l'autunno ?? - afaggian : RT @Corriere: Equinozio d’autunno 2020, perché quest’anno cade il 22 settembre? -

Ultime Notizie dalla rete : Autunno 2020

Ed allora, proviamo a vedere quali sono le ultime interpolazioni modellistiche. In termini molto generali, i modelli climatici suggeriscono un autunno piuttosto secco in tutta Italia, eccezion fatta ...Ha toccato anche la provincia di Verona, l'operazione «Liberi di volare» che ha coinvolto 450mila uccelli da richiamo e più di 35mila cacciatori. In un paio di mesi, le guardie zoofile dell'Enpa (ente ...Con l’arrivo della prima pioggia di autunno, che interrompe bruscamente la lunga estate calda, gioiscono gli appassionati di funghi che attendono le precipitazioni di settembre come manna dal cielo in ...