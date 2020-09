Ass. Borriello: "San Paolo luogo sicuro, si può garantire distanziamento. Perchè non dare fiducia ai tifosi?" (Di lunedì 21 settembre 2020) "Lo stadio è un luogo sicuro. Abbiamo sanificato diverse volte gli ambienti, effettuato lavori anche per i bagni. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 21 settembre 2020) "Lo stadio è un. Abbiamo sanificato diverse volte gli ambienti, effettuato lavori anche per i bagni.

tuttonapoli : Ass. Borriello: 'San Paolo luogo sicuro, si può garantire distanziamento. Perchè non dare fiducia ai tifosi?' - sportli26181512 : #Interviste #Radio Ass. Borriello: “Porte aperte? Nessuna data, ma il San Paolo è pronto”: Ass. Borriello: “Porte a… - MondoNapoli : Ass. Borriello: “Si valuterà la riapertura del San Paolo per il match contro l’Atalanta” - - ilnapolionline : Ciro Borriello (ass. Sport): 'Riaprire il San Paolo? E' pronto, ma parlare di date è poco attendibile' -… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STADIO - Ass. Borriello: 'Napoli-Atalanta a porte aperte? E' presto per parlare di date, poi si vedrà, ma il San Paolo… -