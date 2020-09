Asl, il punto sui nuovi contagi e le precisazioni sul pronto soccorso di Sarno (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella giornata di ieri (domenica) si sono registrati solamente 2 positivi, in provincia di Salerno. Si tratta di due cittadini residenti nel comune di Centola-Palinuro. Nel comunicare l’aggiornamento sui casi covid in provincia di Salerno, l’Asl ha anche precisato che, in merito all’ospedale Villa Malta di Sarno non vi è stata alcuna chiusura. La momentanea emergenza era stata causata dalla presenza in pronto soccorso di un paziente con sintomi sospetti, per cui erano state prudenzialmente attivate tutte le procedure previste, compreso l’eventuale trasferimento presso una struttura Covid. Il caso, poi, si è rilevato negativo, e quindi l’allarme è rientrato e le attività riprese normalmente. In merito invece al ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nella giornata di ieri (domenica) si sono registrati solamente 2 positivi, in provincia di Salerno. Si tratta di due cittadini residenti nel comune di Centola-Palinuro. Nel comunicare l’aggiornamento sui casi covid in provincia di Salerno, l’Asl ha anche precisato che, in merito all’ospedale Villa Malta dinon vi è stata alcuna chiusura. La momentanea emergenza era stata causata dalla presenza indi un paziente con sintomi sospetti, per cui erano state prudenzialmente attivate tutte le procedure previste, compreso l’eventuale trasferimento presso una struttura Covid. Il caso, poi, si è rilevato negativo, e quindi l’allarme è rientrato e le attività riprese normalmente. In merito invece al ...

Ciribini : @EluxLab @unibs_official ha messo a punto GeoWallace, un applicativo gratuito destinato alle ATS/ASL in grado di fo… - Giusepp66890796 : RT @1Ultimo3: @LaNotiziaTweet Come vive un personaggio pubblico senza sapere mai nulla...!?!? Fossi un giudice con il consenso dell'ASL gl… - Robertam_63 : RT @1Ultimo3: @LaNotiziaTweet Come vive un personaggio pubblico senza sapere mai nulla...!?!? Fossi un giudice con il consenso dell'ASL gl… - 1Ultimo3 : Come vive un personaggio pubblico senza sapere mai nulla...!?!? Fossi un giudice con il consenso dell'ASL gli dare… - 1Ultimo3 : @LaNotiziaTweet Come vive un personaggio pubblico senza sapere mai nulla...!?!? Fossi un giudice con il consenso d… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl punto Azienda USL Toscana nord ovest: il punto sugli ultimi casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole Il Giornale di Barga online Azienda USL Toscana nord ovest: il punto sugli ultimi casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole

PISA – L’Asl ha fatto il punto della situazione degli ultimi casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole del terrritorio, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica dei vari territor ...

Elezioni, le Asl della Puglia: «Le matite nei seggi ordinari non vanno sanificate ad ogni voto»

Le aziende sanitarie pugliesi - coordinate da Regione e Prefetture - hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti Covid da applicare in occasione delle elezioni referendarie, region ...

Riabilitazione Asl Ecco la nuova sede

E’ stata individuata la sede che diventerà punto di riferimento del Servizio di riabilitazione per tutta la Val di Sieve. Si tratta dell’immobile di via La Pira a Le Sieci, di proprietà della Croce Az ...

PISA – L’Asl ha fatto il punto della situazione degli ultimi casi di positività al Covid riscontrati nelle scuole del terrritorio, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica dei vari territor ...Le aziende sanitarie pugliesi - coordinate da Regione e Prefetture - hanno messo a punto un protocollo sanitario e di sicurezza anti Covid da applicare in occasione delle elezioni referendarie, region ...E’ stata individuata la sede che diventerà punto di riferimento del Servizio di riabilitazione per tutta la Val di Sieve. Si tratta dell’immobile di via La Pira a Le Sieci, di proprietà della Croce Az ...