Ascolti TV | Domenica 20 settembre 2020

(Di lunedì 21 settembre 2020) Amadeus Nella serata di ieri,20, su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Vip ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) e NCIS New Orleans di .000 spettatori (%). Su Italia 1 La Mummia ha intrattenuto .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 The Water Diviner è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide Speciale – Anatomia di un Dittatore ha segnato il % con .000 spettatori. Su Tv8 Masterchef Italia è la scelta di .000 spettatori (%) mentre sul Nove Fratelli d’Italia ...

CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 20 settembre 2020: 'Soliti Ignoti-Speciali Vip', 'Live-Non è la D'Urso', 'Presa diretta-La ripa… - zazoomblog : Ascolti tv domenica 20 settembre: chi ha vinto la sfida tra “Ballando con le stelle” “Tu si que vales” e “Chiamami… - granmartello : RT @granmartello: C'è un Archivio con tutti i musicisti di cui abbiamo parlato con Mr #PianPiano e cresce domenica dopo domenica. Troverai… - sirgolly : RT @granmartello: C'è un Archivio con tutti i musicisti di cui abbiamo parlato con Mr #PianPiano e cresce domenica dopo domenica. Troverai… - granmartello : C'è un Archivio con tutti i musicisti di cui abbiamo parlato con Mr #PianPiano e cresce domenica dopo domenica. Tro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Domenica

Pogliano Milanese- Presso la sala consiliare del Comune di Pogliano Milanese domenica 20 settembre si è tenuto il primo ... in attesa dell’inizio si è ascoltato un breve discorso del sindaco di ...Potrebbe essere lui a spiegare infatti cosa ci sia dietro la spedizione punitiva di due uomini a volto coperto che ieri mattina, alle 10.40, hanno terrorizzato decine di bagnanti che si trovavano in ...Lotta tra la vita e la morte Selavdi Shehaj, l'albanese di 38 anni colpito da due colpi di pistola in spiaggia a Torvaianica. Quello che, per gli aspetti, ha tutte le sembianze di un regolamento di c ...