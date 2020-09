Ascolti tv | dati Auditel domenica 20 settembre | lo speciale Soliti Ignoti vince su Live

(Di lunedì 21 settembre 2020) Rai1 si aggiudica la prima serata tv di20con loVip deiche ha conquistato 3 milioni 365mila spettatori con il 16.37% di share. Su Canale 5– Non è la D’Urso ha avuto 1 milione 807mila spettatori con il 13.2% di share.tv prime time La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia1 il film La Mummia che ha interessato 1 milione 238mila spettatori con il 6.26% di share. Su Rai2 l’appuntamento con la serie Hawaii Five-0 è stato scelto da 1 milione 173mila spettatori con il 5.22% di share, seguito da un episodio della serie NCIS New Orleans, seguito da 1 milione 86mila spettatori con il 5.01% di share, mentre su Rai3 Presa Diretta ha intrattenuto 1 milione 58mila spettatori ...

blogtivvu : Ascolti TV 20 settembre 2020: Live Non è la d'Urso contro Amadeus, chi ha vinto? Dati auditel della prima serata, C… - italiaserait : Ascolti TV 20 Settembre 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 20 settembre 2020: 'Soliti Ignoti-Speciali Vip', 'Live-Non è la D'Urso', 'Presa diretta-La ripa… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle (20.3%), Tu si Que Vales (22.6%) | Dati Auditel, 19 settembre 2020 - blogtivvu : Ascolti Tv 19 settembre, Ballando con le stelle contro Tu si que vales: chi ha vinto? Ecco i dati auditel -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

La F1 è alla ricerca disperata di interesse. Indubbiamente, visto il dominio della Mercedes, gli ascolti e il seguito del Circus non è ai massimi storici, anche per via della situazione molto particol ...Rossana Rossanda era ed è rimasta fino all’ultimo giorno della sua vita una militante rivoluzionaria. Sui giornali si leggeranno molte cose belle e giuste su di lei ma temo che questo particolare verr ...Ha commentato il successo in ascolti della prima puntata di Ballando con le stelle 2020 Eleonora Daniele nell’anteprima della diretta odierna di Storie Italiane. Prendendo la linea, poco prima delle 1 ...