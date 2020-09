Arrestato marocchino | minaccia donna per sposare figlia 15enne

cotrozzi_lisa : RT @ImolaOggi: ?? Milano, vuole sposare una 15enne e minaccia di morte la madre: arrestato marocchino - paolaokaasan : RT @ImolaOggi: ?? Milano, vuole sposare una 15enne e minaccia di morte la madre: arrestato marocchino - sigeardo : Marocchino vuole sposare una ragazza connazionale di 15 anni e minaccia la madre: arrestato. A sinistra: minimizzia… - SanremoAncheNoi : RT @radiolombardia: Minaccia donna perchè vuole sposare la figlia 15enne, arrestato marocchino - - radiolombardia : Minaccia donna perchè vuole sposare la figlia 15enne, arrestato marocchino - -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato marocchino

Minacciava di morte e perseguitava una donna di 29 anni perché madre di una ragazza di 15 anni che era intenzionato a portare in Marocco per poi sposarla. Il responsabile, un ragazzo originario del Ma ...(AGR) Sono stati intensificati, come di consueto, i controlli antidroga della Polizia di Stato nel week end. La settimana si è chiusa con 13 pusher arrestati , 1 Kg e 500 grammi di droga tra cocaina, ...Un 37 enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, in Italia senza una fissa dimora, si è reso protagonista ieri mattina di un furto in un negozio di ottica a Bellaria Igea ...