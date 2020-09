Apertura scuole | anche Mercato San Severino rinvia al 28 settembre

AndriaLiveIt : #Andria Apertura Scuole: sanificazione straordinaria degli edifici scolastici - infoitinterno : Oltre 100 famiglie scrivono al sindaco: “Posticipate l'apertura delle scuole” - SimoNetOnTheNet : Cosa succederà nelle scuole della Pianura Padana, quindi? Saranno quelle più a rischio con l'apertura... #presadiretta - LaCnews24 : Coronavirus: focolaio a Stefanaconi, l'apertura delle scuole slitta al 28 settembre #calabrianotizie #newscalabria - TeleradioNews : Provincia di Caserta/spostata la data di apertura in alcuni istituti -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura scuole

AndriaLive

Grande fermento a San Giorgio Jonico in previsione della prossi­ma apertura dell’anno scolastico e dei relativi lavori negli edifici. Al fine di poter assicurare al me­glio la fruizione delle lezioni ...Sciacca (AGRIGENTO) - Tampone positivo e ricovero nella rianimazione dell’ospedale "Giovanni Paolo II", che non è centro Covid, per una donna di Sciacca arrivata ieri sera nella struttura sanitaria co ...L’allarme è stato lanciato la scorsa settimana in un vertice tra il Comune e i sindacati: nelle scuole della Capitale servono fino a 2mila addetti in più per la gestione delle mense. Altrimenti sarà i ...