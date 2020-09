Apertura rimandata per le scuole di Olbia, il sindaco Nizzi spiega perchè (Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 439 times, 453 visits today, Notizie Simili: La dura battaglia per la riApertura degli asili e… Il ringraziamento al mondo della scuola di Tempio… scuole di Tempio verso la ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 439 times, 453 visits today, Notizie Simili: La dura battaglia per la ridegli asili e… Il ringraziamento al mondo della scuola di Tempio…di Tempio verso la ...

barbara__lauro : @gluca @maxkava dove l'apertura è stata rimandata al 24 lo sciopero coincide col primo giorno di scuola, ancora meglio! - lastregaamelie : Settembre, un tempo mi piacevi, ora tra temperature africane e apertura scuola rimandata presumibilmente al 28 sett… - LaCnews24 : Scuole, in Calabria apertura in due tempi. Rimandata al 28 per gli istituti sede di seggio #calabrianotizie… - CarlaGommy : RT @arturociampino: E intanto a #ciampino le unghie della sindaca de #laPeggiore_DESTRA_diSempre, nn riesco ad aggrapparsi sugli specchi, a… - Giulia_B : RT @arturociampino: E intanto a #ciampino le unghie della sindaca de #laPeggiore_DESTRA_diSempre, nn riesco ad aggrapparsi sugli specchi, a… -