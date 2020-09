Antonino Spinalbese pubblica la foto del compleanno di Belen e viene sommerso dalle critiche (Di lunedì 21 settembre 2020) Era prevedibile che sui social i follower si dividessero tra chi fa gli auguri e si complimenta con Antonino Spinalbese e chi non vorrebbe vederlo vicino a Belen. C’è anche di peggio e tutto è saltato fuori con la foto postata da Antonino sul suo profilo social. Spinalbese dovrebbe essere il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez, al momento non c’è nessuna conferma ufficiale ma sembra chiaro che tra i due ci sia ben più di una semplice amicizia. La foto è stata scattata ieri alla festa di compleanno della showgirl argentina e Belen non appare, c’è solo Antonino che in testa ha un copricapo indiano che gli amici della festeggiata ieri hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 settembre 2020) Era prevedibile che sui social i follower si dividessero tra chi fa gli auguri e si complimenta cone chi non vorrebbe vederlo vicino a. C’è anche di peggio e tutto è saltato fuori con lapostata dasul suo profilo social.dovrebbe essere il nuovo fidanzato diRodriguez, al momento non c’è nessuna conferma ufficiale ma sembra chiaro che tra i due ci sia ben più di una semplice amicizia. Laè stata scattata ieri alla festa didella showgirl argentina enon appare, c’è soloche in testa ha un copricapo indiano che gli amici della festeggiata ieri hanno ...

DonnaGlamour : Belen festeggia 36 anni con Antonino Spinalbese: il party in famiglia - zazoomblog : Compleanno Belen Rodriguez oggi 36 anni: Antonino Spinalbese ufficialmente nel “clan” - #Compleanno #Belen… - blogtivvu : Belen Rodriguez compie oggi 36 anni: Antonino Spinalbese ufficialmente nel 'clan', ecco come ha festeggiato e chi c… - infoitcultura : Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, l’ultima foto fa scalpore - blogtivvu : “Magra e delusa”, Belen Rodriguez si appoggia a Cecilia ma gira per Milano con l’auto di Antonino Spinalbese: 'Usa… -