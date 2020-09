Antonella Fiordelisi, costume azzurro e fisico mozzafiato: “Ultimo weekend d’estate” (FOTO) (Di lunedì 21 settembre 2020) Antonella Fiordelisi fa impazzire i fan con una nuova FOTO sui social. La talentuosa ex schermitrice si sta godendo le ultime giornate di sole: “Ultimo weekend d’estate…non potevo non finire in bellezza”, ha scritto nella descrizione della sua ultima FOTO. Nei commenti i fan si sono scatenati per lo scatto bollente: costumino azzurro e fisico mozzafiato per la Fiordelisi che sta aumentando di giorno in giorno la propria popolarità. View this post on Instagram Ultimo weekend d’estate🦋.. non potevo non finire in bellezza @villaflaviogioia A post shared by 🌸Antonella Fiordelisi🌸 ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020)fa impazzire i fan con una nuovasui social. La talentuosa ex schermitrice si sta godendo le ultime giornate di sole: “Ultimod’estate…non potevo non finire in bellezza”, ha scritto nella descrizione della sua ultima. Nei commenti i fan si sono scatenati per lo scatto bollente: costuminoper lache sta aumentando di giorno in giorno la propria popolarità. View this post on Instagram Ultimod’estate🦋.. non potevo non finire in bellezza @villaflaviogioia A post shared by 🌸🌸 ...

GossipItalia3 : Antonella Fiordelisi, selfie allo specchio in costume: «Sirenetta da sogno» #gossipitalianews - GiuseppeFox1 : Antonella Fiordelisi da infarto in bikini, il seno implode – VIDEO - zazoomblog : Antonella Fiordelisi il bikini esalta i fan: “Ho chiuso in bellezza” - #Antonella #Fiordelisi #bikini #esalta - zazoomblog : Antonella Fiordelisi da infarto in bikini il seno implode – VIDEO - #Antonella #Fiordelisi #infarto - Debina87 : RT @ninakreuz: Vestito traforato come non si vedeva dal 2013, borsa trapuntata come una provincialotta qualunque, lui vestito come se stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi Instagram, selfie in costume allo specchio UrbanPost Antonella Fiordelisi, selfie allo specchio in costume: «Sirenetta da sogno»

L’influencer Antonella Fiordelisi conclude in bellezza la fine dell’estate. Siamo arrivati già alla fine della stagione più calda e più spensierata. Settembre porta con sé voglia di novità e un po’ di ...

Tomaso Trussardi, chi era il padre Nicola morto in un devastante incidente

Leggi anche -> Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 19 settembre. Probabilmente nell’intervista di oggi, Silvia Toffanin cercherà di riportare alla memoria la figura di Nicola Trussardi, ...

Francesco Chiofalo Vs Massimo Colantoni: “Prova a spararti”/ Lui: “Fai schifo, pena!”

Scoppia la lite su Instagram tra Francesco Chiofalo e Massimo Colantoni: tra i due ex di Temptation Island volano insulti! Francesco Chiofalo torna a far discutere. Stavolta non si tratta della passer ...

L’influencer Antonella Fiordelisi conclude in bellezza la fine dell’estate. Siamo arrivati già alla fine della stagione più calda e più spensierata. Settembre porta con sé voglia di novità e un po’ di ...Leggi anche -> Oggi in tv, Verissimo: anticipazioni e ospiti del 19 settembre. Probabilmente nell’intervista di oggi, Silvia Toffanin cercherà di riportare alla memoria la figura di Nicola Trussardi, ...Scoppia la lite su Instagram tra Francesco Chiofalo e Massimo Colantoni: tra i due ex di Temptation Island volano insulti! Francesco Chiofalo torna a far discutere. Stavolta non si tratta della passer ...