Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 25 settembre 2020 | Serena turbata da una strana sensazione

(Di lunedì 21 settembre 2020) Ledi “Unal” della settimana che va dal 21 al 25. Nella puntata di lunedì 21, Giulia non se se denunciare o meno Marcello. Intanto, l’esito dell’udienza per la separazione giudiziale di Filippo eporta a delle forti ripercussioni per entrambi. Mentre Guido è ignaro di tutto, Cotugno trova la sua nuova locataria che è Cinzia Maiori. Nella puntata di martedì 22è costretta a rispettare il provvedimento del giudice e distrutta da quanto successo, è pronta a compiere un passo molto doloroso. Mentre Giulia spera che l’uomo che ...

