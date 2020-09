Anniversario Livatino, Mattarella: "Individuò per primo legame mafia-affari" (Di lunedì 21 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda oggi il trentesimo Anniversario dell’omicidio del giudice Rosario Livatino, assassinato dalla Stidda il 21 settembre del 1990, quando aveva 38 anni, sulla strada statale alle porte di Agrigento. Commemorazioni in onore del giudice antimafia si tengono oggi a Canicattì, Palermo e Roma.Dice Mattarella: "Rosario Livatino, Sostituto Procuratore della Repubblica e poi Giudice della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, ha condotto importanti indagini contabili e bancarie sulle organizzazioni criminali operanti sul territorio e sui loro interessi economici. Egli ha, tra i primi, individuato lo stretto legame tra mafia e affari concentrando l'attenzione ... Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergioricorda oggi il trentesimodell’omicidio del giudice Rosario, assassinato dalla Stidda il 21 settembre del 1990, quando aveva 38 anni, sulla strada statale alle porte di Agrigento. Commemorazioni in onore del giudice antisi tengono oggi a Canicattì, Palermo e Roma.Dice: "Rosario, Sostituto Procuratore della Repubblica e poi Giudice della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Agrigento, ha condotto importanti indagini contabili e bancarie sulle organizzazioni criminali operanti sul territorio e sui loro interessi economici. Egli ha, tra i primi, individuato lo strettotraconcentrando l'attenzione ...

