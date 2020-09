(Di lunedì 21 settembre 2020) Undidi 20mila euro. Per Inail l’didi famiglie e persone contà intellettiva e del neurosviluppo, è un. Un’assurda querelle questa che va avanti da ormai 9 anni, condita da due snze passate in giudicato in cui il Tribunale di Roma ha condannato l’Inail e riconosciuto l’ovvio, ovvero il carattere di Onlus sociosanitaria di. Oggi il nuovo capitolo: l’ennesimo maxi, questa volta di 20mila euro. E la solita motivazione, una variazione del rapporto assicurativo con il quale, sulla base di non meglio chiarite informazioni ...

CorriereCitta : Anffas Ostia: ‘Inail scambia Associazione Disabili per Ente Turistico, con avviso di accertamento da 20.000€’ - AGR_web : L'Anffas Ostia non è un Ente turistico... Un avviso di accertamento di 20mila euro. Secondo l'Inail l’Anffas di Ost… -

Ultime Notizie dalla rete : Anffas Ostia

Ostia Tv

(AGR) Un avviso di accertamento di 20mila euro. Secondo l'Inail l’Anffas di Ostia, associazione di famiglie e persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, è un ente turistico e non un'asso ...(AGR) "Siamo consapevoli della situazione emergenziale che stiamo vivendo e delle difficoltà alle quali si sta andando incontro per affrontare la cosiddetta ‘convivenza con il Covid-19’. - si legge s ...Siamo consapevoli della situazione emergenziale che stiamo vivendo e delle difficoltà alle quali si sta andando incontro per affrontare la cosiddetta ‘convivenza con il Covid-19’. Ma non possiamo non ...