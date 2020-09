“Andrea e il suo papà per sempre insieme”: uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita (Di lunedì 21 settembre 2020) Una tragedia annunciata da un drammatico post su Facebook. Un uomo di 47 anni ha ucciso il figlio e poi si è tolto la vita. andrea ucciso dal padre poi suicidaNon ha retto al suo dolore e si è portato via con sè anche l’incolpevole figlio di 11 anni. Una depressione che gli stava rovinando la vita, dolori alle gambe e alla schiena che lo avevano reso più vulnerabile, a soli 47 anni. Una storia finita male con la madre del bambino. E poi la decisione premeditata: “Andrea e papà per sempre insieme” scritto su Facebook era l’annuncio che non sarebbe morto da solo. Ha preso una pistola detenuta illegalmente, ha sparato al figlio e poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Sono ... Leggi su chenews (Di lunedì 21 settembre 2020) Una tragedia annunciata da un drammatico post su Facebook. Un uomo di 47ha ucciso ile poi si è tolto la. andrea ucciso dal padre poi suicidaNon ha retto al suo dolore e si è portato via con sè anche l’incolpevoledi 11. Una depressione che gli stava rovinando la, dolori alle gambe e alla schiena che lo avevano reso più vulnerabile, a soli 47. Una storia finita male con la madre del bambino. E poi la decisione premeditata: “Andrea e papà perinsieme” scritto su Facebook era l’annuncio che non sarebbe morto da solo. Ha preso una pistola detenuta illegalmente, ha sparato ale poi ha rivolto l’arma contro se stesso. Sono ...

andrea_pecchia : Il #21settembre di 10 anni fa #SandraMondaini ritrovava finalmente il suo Raimondo dopo gli ultimi mesi di vita sof… - alberto_sanavia : #21settembre 1718: muore nell’isola di #Corfù l’#ammiraglio e #capitano generale da mar Andrea #Pisani. La sua fine… - andrea_stagno : RT @PensierInfiniti: Se il percorso che hai deciso non è quello che ti aspettavi Cambialo a partire da oggi senza aspettare domani... E pos… - snupd0g : RT @thevisioncom: Andrea Scanzi, il giornalista più seguito sui social, vorrebbe apparire degli occhi del suo pubblico come un personaggio… - Profilo3Marco : RT @ilfoglio_it: Tra poco Andrea Pirlo farà il suo debutto in Serie A sulla panchina della Juventus. Come andrà nessuno lo può sapere. Ciò… -

Ultime Notizie dalla rete : “Andrea suo Serie A: esordio soft per Pirlo, insidie Verona e Parma per Roma e Napoli Fortune Italia