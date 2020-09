Anche Golfo Aranci posticipa l'apertura delle scuole: si inizierà il 29 settembre (Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 92 times, 92 visits today, Notizie Simili: Riapertura delle scuole in Sardegna: ipotesi dei… A scuola da settembre in Sardegna con il doppio… A San Teodoro l'inizio della ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 21 settembre 2020) , Visited 92 times, 92 visits today, Notizie Simili: Riin Sardegna: ipotesi dei… A scuola dain Sardegna con il doppio… A San Teodoro l'inizio della ...

Il nucleo sommozzatori del Comando dei vigili del fuoco di Sassari, durante un addestramento, nelle acque del Golfo dell'Asinara ha rinvenuto una rete da pesca di circa 25 metri, che giaceva su una se ...

Golfo Aranci: scuole posticipate alla prossima settimana

Golfo Aranci, 21 settembre 2020 – Dopo Olbia anche il Comune di Golfo Aranci ha deciso di posticipare l’apertura delle scuole. Il sindaco Mario Mulas ha comunicato tramite Facebook la notizia della ...

Riuscita l’edizione 2020 di Aromatica a Diano Marina

Diano Marina. «Abbiamo voluto salvare Aromatica, abbiamo stretto i denti, ci siamo aggrappati con le unghie e il miracolo è riuscito». Giacomo Chiappori, sindaco di Diano Marina, saluta così il succes ...

