Anche gli slip in pizzo nero, seduta sul letto... così: Raffaella Fico, la foto con cui sfida la censura (Di lunedì 21 settembre 2020) foto proibite, quelle pubblicate da Raffaella Fico sul suo profilo Instagram. Due scatti incandescenti con cui la showgirl manda in estasi i suoi follower. Nella prima immagine eccola in una lussuosa stanza, seduta su un letto. A coprirla soltanto reggiseno e mutandine (striminzitissime) in pizzo nero. Insomma, le trasparenze lasciano ben poco spazio all'immaginazione: foto, ammettiamolo, pazzesca, in cui si nota in primissimo piano la figura di un uomo (forse, il suo nuovo compagno, Giulio Fratini). Dunque un secondo scatto: un bianco e nero in cui si mostra di spalle con slip bianchi, sempre in pizzo, e lato B in primissimo piano. Insomma, una Raffaella Fico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020)proibite, quelle pubblicate dasul suo profilo Instagram. Due scatti incandescenti con cui la showgirl manda in estasi i suoi follower. Nella prima immagine eccola in una lussuosa stanza,su un. A coprirla soltanto reggiseno e mutandine (striminzitissime) in. Insomma, le trasparenze lasciano ben poco spazio all'immaginazione:, ammettiamolo, pazzesca, in cui si nota in primissimo piano la figura di un uomo (forse, il suo nuovo compagno, Giulio Fratini). Dunque un secondo scatto: un bianco ein cui si mostra di spalle conbianchi, sempre in, e lato B in primissimo piano. Insomma, una...

Ultime Notizie dalla rete : Anche gli Messina, anche gli studenti del Caio Duilio dicono "no" al trasferimento alla Zir Gazzetta del Sud - Edizione Messina Mondello, scoperto e denunciato il ladro delle villette: trovati oggetti rubati in estate

Tra gli oggetti ed i valori illecitamente sottratti nelle svariate scorribande, effettuate anche in pieno giorno, sono stati trovati anche videocamere, stereo, aspiratori, pc portatili ...

Il cardinale Bassetti: «Livatino, un eroe del quotidiano»

Forse anche al giudice Livatino la via che l’avrebbe portato ad assumersi fino in fondo – fino al sacrificio estremo – le proprie responsabilità si trovò confermata a poco a poco, mentre svolgeva il ...

Gianni Borsa, nuovo presidente di Azione Cattolica Milano

Ma in questi tempi strani e complicati forse si può anche dire che i soci dell’Azione Cattolica sono ... Perciò il mio mandato è che gli uomini e le donne dell’Azione Cattolica, anziani e giovani, ...

