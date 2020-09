Amadeus | la paura per il figlio Josè durante il lockdown | “Straziante | era cambiato…”

(Di lunedì 21 settembre 2020)parla delJosè Dopo un rinvio dovuto alla positività di uno dello staff, sono riprese le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show condotto da. Quest’ultimo, in una recente intervista ha parlato molto di suoJosé e di quello che è accadutola quarantena a Roma. Ricordiamo che i due insieme a Giovanna Civitillo sono rimasti bloccati nella Capitale perché solitamente vivono nel loro appartamento milanese. Parlando col giornalista del magazine Oggi, il professionista siciliano ma cresciuto a Verona ha detto che il ragazzino è cambiato moltissimo in quei tre lunghi mesi di reclusione in casa. Il conduttore preoccupato per il comportamento della ...

infoitcultura : Amadeus, paura per il figlio: il racconto straziante di un padre - zazoomblog : Amadeus la grande paura per il figlio Josè durante il lockdown: “Straziante era cambiato” - #Amadeus #grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus paura

Kontrokultura

I Soliti Ignoti Speciale vs Live Non è la D’Urso: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv ieri, 20 settembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel di una domenica sera in cui la sfida pare essersi finalmente ...Ballando con le stelle, Paolo Belli a Soliti Ignoti: “Domani andrà in onda uno speciale alle 14.00”. Dopo la battuta in questione, Paolo Belli (che oggi ha fatto una curiosa rivelazione) a Soliti Igno ...Amadeus ha raccontato un segreto davvero molto intimo riguardo a quello che è successo a suo figlio José durante il lockdown: la paura di un padre. Amadeus e sua moglie Giovanna Civitillo hanno vissut ...