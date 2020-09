Alle Regionali è 3-3. Tutti cantano vittoria. Ma M5S e Italia Viva si sciolgono (Di lunedì 21 settembre 2020) La tanto attesa tornata elettorale (la prima in epoca Covid) delle Regionali 2020 finisce con un pareggio calcistico, un 3 a 3 che dà modo a Tutti di poter cantare vittoria.Il centrodestra strappa per la prima volta nella storia della Repubblica le Marche alla sinistra e dal 2018 ad oggi di fatto capovolge la geografia della guida nelle regioni: allora erano 15-4 per il csx, oggi siamo 14-5 per il cdx. Un cambiamento totale, forse epocale, ma senza la spallata che avrebbe mandato in crisi anche l'esecutivo. Anche se basta vedere la cartina per capire come l'opposizione sia maggioranza nel paese. Il Pd supera la grande paura della sconfitta in Toscana e tiene, a sorpresa visti i sondaggi, la Puglia. Dove però il successo è più farina del sacco di Emiliano, governatore uscente e spesso ... Leggi su panorama (Di lunedì 21 settembre 2020) La tanto attesa tornata elettorale (la prima in epoca Covid) delle2020 finisce con un pareggio calcistico, un 3 a 3 che dà modo adi poter cantare.Il centrodestra strappa per la prima volta nella storia della Repubblica le Marche alla sinistra e dal 2018 ad oggi di fatto capovolge la geografia della guida nelle regioni: allora erano 15-4 per il csx, oggi siamo 14-5 per il cdx. Un cambiamento totale, forse epocale, ma senza la spallata che avrebbe mandato in crisi anche l'esecutivo. Anche se basta vedere la cartina per capire come l'opposizione sia maggioranza nel paese. Il Pd supera la grande paura della sconfitta in Toscana e tiene, a sorpresa visti i sondaggi, la Puglia. Dove però il successo è più farina del sacco di Emiliano, governatore uscente e spesso ...

simonebaldelli : Anche se nella tua città non si vota per le amministrative e/o per le regionali, ricorda che fino alle 15 puoi mett… - you_trend : ??? La mappa dell'affluenza alle 23 delinea ancora meglio i confini delle regioni al voto per le regionali, che spic… - you_trend : ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambi… - LucaLucacchio : RT @you_trend: ?? Liste più votate alle elezioni #regionali Campania, Marche, Puglia, Toscana: Partito Democratico Liguria: Cambiamo con T… - ClydeGianni : @AnnalisaChirico @QRepubblica I 5 stelle non hanno mai avuto un buon risultato alle regionali -