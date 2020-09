Alle elezioni vince l’Italia e perde il Covid: boom di affluenza, la democrazia è più forte della paura (Di lunedì 21 settembre 2020) paura del Coronavirus? Non pervenuta: boom di votanti in Italia per il referendum, per le regionali e per le comunali. L’affluenza è stata altissima, superiore Alle precedenti (segui la diretta su StrettoWeb), e dunque gli allarmismi, come spesso accade ultimamente, sono stati eccessivi: nessun effetto Covid, la democrazia per gli italiani è stata più forte della paura, a prescindere dAlle scelte politiche. Nello specifico per il referendum il dato dell’affluenza si è attestato sul 53,80%; per le comunali sul 65,20 % e per le regionali sul 53,05 % (dati aggiornati Alle 17:41). Dunque, concretamente, si sono recate alla urne molte ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)del Coronavirus? Non pervenuta:di votanti in Italia per il referendum, per le regionali e per le comunali. L’è stata altissima, superioreprecedenti (segui la diretta su StrettoWeb), e dunque gli allarmismi, come spesso accade ultimamente, sono stati eccessivi: nessun effetto, laper gli italiani è stata più, a prescindere dscelte politiche. Nello specifico per il referendum il dato dell’si è attestato sul 53,80%; per le comunali sul 65,20 % e per le regionali sul 53,05 % (dati aggiornati17:41). Dunque, concretamente, si sono recate alla urne molte ...

you_trend : ?? Come seguire le #elezioni e il #referendum? Alle 15:00, alla chiusura dei seggi, ci saranno: ?? I nostri instant… - you_trend : ?? Elezioni regionali in #Puglia ?? Alle ultime elezioni europee nella Regione fu testa a testa tra il Movimento 5 S… - ricpuglisi : Non mi stupirei per nulla di una scoppola micidiale presa da @pdnetwork e @Mov5Stelle alle elezioni regionali. La… - AllaPronta : RT @MusarraVittorio: @andreasso1951 Secondo un mio modesto parere ha sbagliato. Per punire il m5s e il governo ci saranno le elezioni, con… - Ciro05061967 : @luigidimaio @Mov5Stelle Hai proprio ragione, è un risultato bellissimo con la riduzione dei parlamentari, alle pro… -