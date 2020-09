Allarme CGIA, criminalità si insinua tra le PMI (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2019 sono state segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio: record mai toccato prima. A lanciare l’Allarme l’Ufficio Studi della CGIA precisando che “stiamo parlando di presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori puliti i proventi economici derivanti da operazioni illegali”. Nel primo quadrimestre 2020, inoltre, la UIF ha ricevuto 35.927 segnalazioni, con un incremento del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. “Secondo una nostra stima su dati della Banca d’Italia – dichiara il Coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – ammonta acirca 170 miliardi di euro ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020) (Teleborsa) – Nel 2019 sono state segnalate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia oltre 105 mila operazioni sospette di riciclaggio: record mai toccato prima. A lanciare l’l’Ufficio Studi dellaprecisando che “stiamo parlando di presunti illeciti compiuti in massima parte da organizzazioni criminali che cercano di reinvestire in aziende o settori puliti i proventi economici derivanti da operazioni illegali”. Nel primo quadrimestre 2020, inoltre, la UIF ha ricevuto 35.927 segnalazioni, con un incremento del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. “Secondo una nostra stima su dati della Banca d’Italia – dichiara il Coordinatore dell’Ufficio studi dellaPaolo Zabeo – ammonta acirca 170 miliardi di euro ...

