about_big_data : RT @MrPigna91: Alibaba apre la fabbrica «smart» che produce ciò che dicono i Big data - Il Sole 24 ORE @sole24ore - MrPigna91 : Alibaba apre la fabbrica «smart» che produce ciò che dicono i Big data - Il Sole 24 ORE @sole24ore - about_big_data : RT @PieroParogni: Alibaba apre la fabbrica «smart» che produce ciò che dicono i Big data - Il Sole 24 ORE @sole24ore - PieroParogni : Alibaba apre la fabbrica «smart» che produce ciò che dicono i Big data - Il Sole 24 ORE @sole24ore - Greco_Dam : RT @sole24ore: Alibaba apre la fabbrica «smart» che produce ciò che dicono i Big data -

Ultime Notizie dalla rete : Alibaba apre

Il Sole 24 ORE

Una fabbrica smart in grado di produrre sulla base dei dati e adattarsi rapidamente alle esigenze dei clienti, fatta di macchine da cucire e nastri trasportatori azionabili da remoto via smartphone. A ...Promuovere l’export del Made in Italy agroalimentare, aprendo nuovi canali commerciali online per le aziende associate e favorendo incontri sul web con i buyers di tutto il mondo. Questo l’obiettivo d ...