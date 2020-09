Algebris | Gallo spiega cosa accadrà dopo la pandemia

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 21 settembre 2020), Albertodobbiamo aspettarci dallo scenario economico del post-Albertodiin un approfondimento su focusrisparmio.com come l’aumento generalizzato del debito pubblico, il protezionismo finanziario e, in altre parole, una sorta di «blackout economico» saranno lo scenario più probabile per il post Covid-19. L’emergenza sanitaria e le misure messe … L'articoloaccadràla