Alessandria | preso Blondett dalla Reggina | contratto biennale

(Di lunedì 21 settembre 2020)- Innesto in difesa per l', cheingaggia Edoardo. Ecco il comunicato ufficiale piemontese: "Al termine di trattative serrate, superando l'agguerrita ...

ALESSANDRIA - Innesto in difesa per l'Alessandria, che dalla Reggina ingaggia Edoardo Blondett. Ecco il comunicato ufficiale piemontese: "Al termine di trattative serrate, superando l’agguerrita conco ...Un arrivo e una partenza in casa Reggina. "La Reggina ha preso Gianluca Di Chiara, esterno sinistro classe 1993 in uscita dal Perugia. Prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di deter ...