Albano Carrisi | pensione da 1470 euro | lo sfogo del cantante e le polemiche sui social

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 21 settembre 2020) Hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni rilasciate da, il quale è tornato a parlare ancora una volta della suae del fatto che l’importo sia troppo basso per lui per poter vivere “decentemente”. Già in passato le sue dichiarazioni avevano in qualche modo destato qualche polemica e adesso che ildi Cellino è tornato sull’argomento, sembra che lenon ni siano placate. Il maestro di Cellino è finito al centro dell’attenzione per la sua, dichiarazioni sulla suaDiverse settimane fa sembra che l’ex marito della Power si fosse lamentato del fatto di non poter più fare concerti nel nostro ...