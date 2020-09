Albano Carrisi e Romina Power, sul divorzio l’ombra della scomparsa di Ylenia Carrisi (Di lunedì 21 settembre 2020) Il matrimonio tra Albano e Romina potrebbe essere stato logorato dal troppo dolore che i due hanno provato per la scomparsa di Ylenia. Da quel maledetto gennaio del 1994 infatti l’unione nella coppia è andato sempre più alla deriva. Albano ha sempre parlato del matrimonio con Romina Power come una profonda ferita aperta nel cuore: «Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse – ha dichiarato – desideravo che la mia vita tornasse quella di prima». Sul loro amore invece spiega: «Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà». Novembre è il mese in cui è ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 21 settembre 2020) Il matrimonio trapotrebbe essere stato logorato dal troppo dolore che i due hanno provato per ladi. Da quel maledetto gennaio del 1994 infatti l’unione nella coppia è andato sempre più alla deriva.ha sempre parlato del matrimonio concome una profonda ferita aperta nel cuore: «Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse – ha dichiarato – desideravo che la mia vita tornasse quella di prima». Sul loro amore invece spiega: «Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà». Novembre è il mese in cui è ...

