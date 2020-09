Alba Parietti, Franco Oppini va giù pesante e lei gli risponde sui social “mi hai sempre mancato di rispetto” (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip come concorrente c’è anche Francesco Oppini il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Francesco Oppini, che ha 37 anni, sta facendo un bel percorso e appare sereno e rilassato. Patrizia De Blank attacca Alba Parietti e lei chiama in trasmissione Durante la prima puntata de “Il Grande fratello vip” Patrizia De Blank ha usato parole poche carine nei confronti di Alba Parietti che ha telefonato in trasmissione e ha voluto parlare direttamente con la De Blank per risponderle di conseguenza. Patrizia De Blank aveva detto di Alba Parietti: “Il figlio è carino, ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 21 settembre 2020) Nella casa più spiata d’Italia, al Grande Fratello vip come concorrente c’è anche Francescoil figlio di. Francesco, che ha 37 anni, sta facendo un bel percorso e appare sereno e rilassato. Patrizia De Blank attaccae lei chiama in trasmissione Durante la prima puntata de “Il Grande fratello vip” Patrizia De Blank ha usato parole poche carine nei confronti diche ha telefonato in trasmissione e ha voluto parlare direttamente con la De Blank perrle di conseguenza. Patrizia De Blank aveva detto di: “Il figlio è carino, ...

