Al via la 75esima assemblea dell’Onu | la prima virtuale

(Di lunedì 21 settembre 2020) ROMA – Niente incontri tra presidenti nei corridoi del Palazzo di vetro ma un numero record di discorsi, sia pure pre-registrati: sarà particolare l’Assemblea generale delle Nazioni Unite al via nel settantacinquesimo anniversario dell’organizzazione, chiamata oggi a impegni extra di fronte alla pandemia di coronavirus. L’appuntamento si aprirà nel pomeriggio italiano, la mattina a New York, con una cerimonia di commemorazione che avrebbe dovuto tenersi in realtà a giugno. A partecipare, in ragione delle limitazioni dovute al Covid-19, saranno perlopiù diplomatici accreditati presso l’Onu. Per i discorsi più attesi bisognerà invece attendere domani.