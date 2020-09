Al Referendum vince il sì | alle Regionali tiene il centrosinistra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 settembre 2020) I Sì al 69,33%, i No al 30,67%. Questi i risultati delsul taglio dei parlamentari, dopo lo spoglio delle schede in 47.890 sezioni su 61.622. Lo rende noto il Viminale.in Veneto netta affermazione di Luca Zaia, candidato del centrodestra e presidente uscente, che secondo le proiezioni del Consorzio Opinio Italia per la Rai è saldamente in testa con il 74,2%, seguito da Arturo Lorenzoni delal 16,1%.avanti in Puglia, Toscana e Campania. Sempre secondo le proiezioni Rai, in Puglia il governatore uscente Michele Emiliano è in testa con al 46%, Raffaele Fitto del centrodestra al 40%. In Toscana Eugenio Giani è al 46,4%, Susanna Ceccardi della Lega al 42,1%. In Campania l’uscentenzo De Luca del ...