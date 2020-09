Al referendum sul taglio dei parlamentari ha vinto il Sì, alle Regionali è pareggio (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)È iniziato alle 15, alla chiusura dei seggi, lo spoglio delle schede elettorali per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Dai primi risultati sul sito del ministero dell’Interno, la vittoria del sì è abbastanza schiacciante: la riforma ha ottenuto il 70% contro il 30% del No. Nello specifico, su oltre 39mila sezioni scrutinate (su un totale di 61.622), mentre scriviamo il Sì ha conquistato il 69,14% delle preferenze, mentre il No il 30,86. Il ministro degli Esteri in quota Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha già commentato il risultato dicendo che si tratta di “un risultato storico. Torniamo ad avere un parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno” e, ovviamente, rivendica il successo ... Leggi su wired (Di lunedì 21 settembre 2020) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)È iniziato15, alla chiusura dei seggi, lo spoglio delle schede elettorali per ilcostituzionale suldei. Dai primi risultati sul sito del ministero dell’Interno, la vittoria del sì è abbastanza schiacciante: la riforma ha ottenuto il 70% contro il 30% del No. Nello specifico, su oltre 39mila sezioni scrutinate (su un totale di 61.622), mentre scriviamo il Sì ha conquistato il 69,14% delle preferenze, mentre il No il 30,86. Il ministro degli Esteri in quota Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, ha già commentato il risultato dicendo che si tratta di “un risultato storico. Torniamo ad avere un parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno” e, ovviamente, rivendica il successo ...

