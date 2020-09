Al-Hilal, 15 positivi al Coronavirus: c’è anche Giovinco (Di lunedì 21 settembre 2020) Sebastian Giovinco è risultato positivo al Coronavirus: quindici contagiati all’interno dell’Al-Hilal. La situazione Sebastian Giovinco risulta tra i quindici calciatori dell’Al-Hilal che hanno contratto il Coronavirus negli ultimi giorni. Nonostante l’elevato numerosi di contagi, la formazione saudita ha dovuto comunque scendere in campo contro lo Shahr Khodro nella Champions League asiatica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Sebastianè risultato positivo al: quindici contagiati all’interno dell’Al-. La situazione Sebastianrisulta tra i quindici calciatori dell’Al-che hanno contratto ilnegli ultimi giorni. Nonostante l’elevato numerosi di contagi, la formazione saudita ha dovuto comunque scendere in campo contro lo Shahr Khodro nella Champions League asiatica. Leggi su Calcionews24.com

repubblica : Calcio: 15 positivi, ma Al Hilal va in campo lo stesso - CalcioWeb : #Coronavirus, la clamorosa scelta controcorrente: 26 positivi in squadra, ma si gioca lo stesso - - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Calcio: 15 positivi, ma Al Hilal va in campo lo stesso - FilippoCarmigna : Coronavirus, ultime notizie: Francia, stop classi solo se più di 3 positivi. Con 15 calciatori positivi Al Hilal va… - SocciGianluca : La partitella positivi contro negativi è realtà. #Champions Asia: 15 positivi, ma Al Hilal va in campo lo stesso… -