Al Grande Fratello Vip 5 viene annullato il televoto: ecco perché (Di lunedì 21 settembre 2020) A poche ore dalla diretta della terza puntata del Grande Fratello Vip 5 il televoto viene annullato. Il motivo? ancora non lo conosciamo, ma con ogni probabilità al centro della prima parte di serata ci sarà Fausto Leali. L'incertezza è data dal fatto che l'annuncio dato dal programma su Twitter non rivela il nome della persona coinvolta. ecco, perciò, quanto scritto: Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP pic.twitter.com/pcsWfcztgF — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, ...

