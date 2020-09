Al Bano e la pensione da 1470 euro, lo sfogo: “Non me la passerei tanto bene” (Di lunedì 21 settembre 2020) Al Bano Carrisi torna a parlare della sua pensione Al Bano è tornato a parlare di un argomento ostico che mesi fa hanno scatenato una serie di polemiche sul web. Dopo le notizie di cronaca rosa su un suo possibile matrimonio con Loredana Lecciso, ora il Maestro Carrisi è finito al centro dell’attenzione per la sua pensione. Diverse settimane fa, quando l’Italia era in pieno lockdown, l’ex marito di Romina Power si era lamentato del fatto di non poter realizzare concerti nel nostro Paese e nel resto del mondo a causa del Covid-19. In quell’occasione il cantautore non poteva usufruire dell’albergo e ristoranti all’interno della sua tenuta di Cellino San Marco. Quindi, con la sua pensione da 1470 faceva fatica ad andare avanti con una ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 21 settembre 2020) AlCarrisi torna a parlare della suaAlè tornato a parlare di un argomento ostico che mesi fa hanno scatenato una serie di polemiche sul web. Dopo le notizie di cronaca rosa su un suo possibile matrimonio con Loredana Lecciso, ora il Maestro Carrisi è finito al centro dell’attenzione per la sua. Diverse settimane fa, quando l’Italia era in pieno lockdown, l’ex marito di Romina Power si era lamentato del fatto di non poter realizzare concerti nel nostro Paese e nel resto del mondo a causa del Covid-19. In quell’occasione il cantautore non poteva usufruire dell’albergo e ristoranti all’interno della sua tenuta di Cellino San Marco. Quindi, con la suadafaceva fatica ad andare avanti con una ...

HuffPostItalia : Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” - grazia_natola : RT @GPS_SPINATO: - Nonna, dice Al Bano che con la pensione non riesce nemmeno a pagare il caffè agli amici... - Ha provato in Portogallo? - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: - Nonna, dice Al Bano che con la pensione non riesce nemmeno a pagare il caffè agli amici... - Ha provato in Portogallo? - eowyn962010 : RT @kappaTI: Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” | L'HuffPost - NmargheNiki : RT @DoraEbasta: Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non riuscirei nemmeno a pagare un caffè agli amici” Al Bá, ma vafangul va. -