Airbus presenta 3 nuovi concept di aeromobili a emissioni zero (Di lunedì 21 settembre 2020) Airbus ha rivelato tre concept per il primo aeromobile commerciale al mondo ad emissioni zero che potrebbe entrare in servizio entro il 2035. Ognuno di questi concept rappresenta un approccio diverso per raggiungere il volo a emissioni zero, esplorando vari percorsi tecnologici e configurazioni aerodinamiche per sostenere l’obiettivo dell’Azienda di essere all’avanguardia nella decarbonizzazione dell’intera industria aeronautica. Tutti questi concept si basano sull’idrogeno come fonte di energia primaria – un’opzione che Airbus ritiene estremamente promettente come carburante pulito per l’aviazione, e che probabilmente sarà una soluzione per il settore ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020)ha rivelato treper il primo aeromobile commerciale al mondo adche potrebbe entrare in servizio entro il 2035. Ognuno di questirapun approccio diverso per raggiungere il volo a, esplorando vari percorsi tecnologici e configurazioni aerodinamiche per sostenere l’obiettivo dell’Azienda di essere all’avanguardia nella decarbonizzazione dell’intera industria aeronautica. Tutti questisi basano sull’idrogeno come fonte di energia primaria – un’opzione cheritiene estremamente promettente come carburante pulito per l’aviazione, e che probabilmente sarà una soluzione per il settore ...

