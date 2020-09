Agro Aversano, accoltella il fratello e si barrica in casa. Trattativa con i Carabinieri durata 8 ore (Di lunedì 21 settembre 2020) Ha accoltellato il fratello e si è barricato in casa. E’ accaduto ieri sera, dopo le 22, a Frignano, nell’Agro Aversano. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con le quali l’uomo ha avviato una lunga Trattativa per rilasciarlo. A darne notizia è Edizione Caserta. Agro Aversano, accoltella il fratello e si barrica in casa … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Hato ile si èto in. E’ accaduto ieri sera, dopo le 22, a Frignano, nell’. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con le quali l’uomo ha avviato una lungaper rilasciarlo. A darne notizia è Edizione Caserta.ile siin… L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

