Aggredisce una suora durante la messa. Orrore del marocchino a Capo Rizzuto: l'ultima agghiacciante vicenda

Dopo la tragedia di Como che ha visto la brutale morte di don Roberto Malgesini per mano di un immigrato, è la volta di un'altra terrificante vicenda. A Capo Rizzuto un uomo di origini marocchine ha aggredito una suora all'interno del santuario, proprio mentre nella chiesa era in corso la messa domenicale. L'uomo, di 39 anni, era già noto alle forze dell'ordine per aver causato altri problemi. L'ennesimo, quello ai danni della religiosa, 72 anni, che si è salvata urlando e richiamando l'attenzione. Solo così uno dei parrocchiani presenti alla messa è intervenuto subito mettendo in fuga l'aggressore che è stato successivamente rintracciato ed arrestato dai carabinieri che, su disposizione del pubblico ministero di ...

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce una Aggredisce una suora in sacrestia durante la messa L'Unione Sarda.it Accoltellata dal marito, Paola Lombardo in prognosi riservata dopo l’operazione

Avezzano. È stata operata e ora è in prognosi riservata Paola Lombardo, 67 anni, che questa mattina è stata accoltellata dal marito, il medico 70enne Vittorio Emi. Dopo aver aggredito la moglie, Emi s ...

Pogacar vince il Tour de France: il passato oscuro di chi lo gestisce

Il talento purissimo di Tadej Pogacar, incoronato sui Campi Elisi, secondo più giovane vincitore del Tour de France della storia, è gestito da «due vecchi volponi che hanno vissuto nel ciclismo tra vi ...

Civitavecchia. 21enne aggredito con calci, pugni e colpi di bottiglie

(AGR) Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Civitavecchia hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 4 giovani, tutti di nazionalità italiana, che nella notte di giovedì ...

