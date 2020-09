Affluenza elezioni 2020 referendum e regionali | hanno votato il 53% degli aventi diritto Boom in Trentino | Veneto e Toscana

Poco più di un elettore su due è andato a votare per il referendum costituzionale. Sono i dati sull’affluenza pubblicati sul sito del Viminale: per esprimersi sul taglio dei Parlamentari è andato alle urne il 53% degli aventi diritto. Più o meno la stessa percentuale rilevata alle regionali ma calcolata solo su Campania, Liguria, Puglia e Veneto: nelle altre tre regioni in cui si vota – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno. Difficile fare paragoni con l’affluenza del passato visto che nel 2016 – per l’ultimo referendum costituzionale che fu bocciato – si votò in un solo giorno e in generale le elezioni su due giorni non avvenivano dalle politiche del 2013. Gli italiani erano chiamati a pronunciarsi sulla riduzione del numero dei parlamentari, per le regionali, le amministrative e per le per le Suppletive del Senato in Sardegna (Collegio uninominale Sardegna 03) e Veneto (Collegio uninominale Veneto 09) .

Sette Regioni alle urne – Sette regioni erano chiamate a eleggere il governatore e i consiglieri: sono la Valle d’Aosta, la Liguria, la Toscana, il Veneto, le Marche, la Campania e la Puglia. Hanno coinvolto 18.471.692 elettori e ovviamente sono quelle che hanno fatto registrare i picchi più alti di affluenza. In Veneto ha votato oltre il 60% per le regionali (quattro punti in più rispetto a cinque anni fa) e il 68 per il referedum, in Liguria ha votato per il governatore il 53% (+3 rispetto al 2015) e il 60 sul taglio dei parlamentari. In Toscana hanno partecipato al voto per il consiglio regionale il 63% (cinque anni fa era il 48), due punti in più rispetto a quelli che hanno votato al referendum. Le stesse percentuali si fermano rispettivamente al 58 e al 66 nelle Marche, dove nel 2015 l’affluenza delle regionali si era fermata al 49. Più bassa in Puglia: il 62% è andato a votare sul taglio dei parlamentari il 56 alle Regionali (quattro punti in più rispetto al 2015). In Campania l’affluenza si ferma al 54 per le regionali (3 punti in più rispetto all’ultima tornata) e al 61 per il referendum. Tra le Regioni che a questo giro non eleggono il governatore da segnalare il 72,68 del Trentino Alto-Adige e il 55% dell’Emilia Romagna. In Lombardia il dato si ferma al 51% mentre nel Lazio poco oltre il 44. In generale la Regione che fino ad ora ha disertato maggiormente le urne è la Sardegna, dove solo poco più del 34% degli elettori è andato a votare: poco più della metà rispetto alla media del resto del Paese. Poco pià avanti la Sicilia col 35% di affluenza.

