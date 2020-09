Affluenza elezioni 2020 referendum e regionali, ha votato il 54% degli aventi diritto. Boom in Trentino, Veneto e Toscana (Di lunedì 21 settembre 2020) Poco più di un elettore su due è andato a votare per il referendum costituzionale. Sono i dati sull’Affluenza pubblicati sul sito del Viminale: per esprimersi sul taglio dei Parlamentari è andato alle urne il 53% degli aventi diritto. Più o meno la stessa percentuale rilevata alle regionali ma calcolata solo su Campania, Liguria, Puglia e Veneto: nelle altre tre regioni in cui si vota – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno. Difficile fare paragoni con l’Affluenza del passato visto che nel 2016 – per l’ultimo referendum costituzionale che fu bocciato – si votò in un solo giorno e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 settembre 2020) Poco più di un elettore su due è andato a votare per ilcostituzionale. Sono i dati sull’pubblicati sul sito del Viminale: per esprimersi sul taglio dei Parlamentari è andato alle urne il 53%. Più o meno la stessa percentuale rilevata allema calcolata solo su Campania, Liguria, Puglia e: nelle altre tre regioni in cui si vota – Valle d’Aosta, Marche e– i dati non vengono comunicati dal Ministero dell’Interno. Difficile fare paragoni con l’del passato visto che nel 2016 – per l’ultimocostituzionale che fu bocciato – si votò in un solo giorno e ...

