Adua Del Vesco contro Massimiliano Morra: "Sono una gran signora nel non raccontare i dettagli" (video) (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo lo scontro della settimana scorsa, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno tentato (invano) di ricucire lo strappo durante la seconda puntata del 'grande Fratello Vip 5', in onda, stasera, 21 settembre 2020. Ecco il loro acceso confronto in diretta tv (Qui, il video): 21 settembre 2020 22:26. Leggi su blogo (Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo lo sdella settimana scorsa,Delhanno tentato (invano) di ricucire lo strappo durante la seconda puntata del 'de Fratello Vip 5', in onda, stasera, 21 settembre 2020. Ecco il loro acceso confronto in diretta tv (Qui, il): 21 settembre 2020 22:26.

GrandeFratello : Lei parte così... scialla! Adua Del Vesco si prepara a vivere l'esperienza al #GFVIP con un 'piccolo' imprevisto. - MarioManca : - Bastava solo la mano. Credo che Adua Del Vesco ci darà soddisfazioni. #gfvip - mari99593973 : Oppini che dice che per come Adua ne ha parlato lo fai passare per un mostro , Oppini voce del popolo #GFVIP - vincycernic95 : ANTONELLA ELIA CHE CON QUESTA CIT STA DESCRIVENDO COMPLETAMENTE IL PERCORSO DI ADUA DEL VESCO #GFVIP - PrencipeDenise : RT @Christi47643285: Comunque la De Blanck ha ragione, o si parla chiaro o si tace, ADUA figura pessima. Se non vuole parlarne non ne parli… -