Adl perde tempo e la Juve vira su Morata: salta Milik alla Roma? (Di lunedì 21 settembre 2020) tempo di lettura: < 1 minutoDieci milioni per il prestito e quarantacinque per il riscatto. Sono queste le cifre, riportate oggi in Spagna, che la Juventus sarebbe disposta a spendere per portare a casa Alvaro Morata. L’Atletico Madrid avrebbe già dato l’ok, con Paratici pronto a parlare con il procuratore dell’ex Real Madrid per trovare l’intesa sull’ingaggio. Una trattativa, con le fondamenta costruite già qualche settimana fa, che torna nel vivo a causa dello stallo creatosi per il passaggio di Milik a Roma. Il polacco ed il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, a distanza di giorni non hanno ancora trovato una quadra per quanto riguarda alcuni pagamenti arretrati, tra multe, ammutinamenti e diritti d’immagine. A Torino, di conseguenza, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 settembre 2020)di lettura: < 1 minutoDieci milioni per il prestito e quarantacinque per il riscatto. Sono queste le cifre, riportate oggi in Spagna, che lantus sarebbe disposta a spendere per portare a casa Alvaro. L’Atletico Madrid avrebbe già dato l’ok, con Paratici pronto a parlare con il procuratore dell’ex Real Madrid per trovare l’intesa sull’ingaggio. Una trattativa, con le fondamenta costruite già qualche settimana fa, che torna nel vivo a causa dello stallo creatosi per il passaggio di. Il polacco ed il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, a distanza di giorni non hanno ancora trovato una quadra per quanto riguarda alcuni pagamenti arretrati, tra multe, ammutinamenti e diritti d’immagine. A Torino, di conseguenza, ...

Streiks97 : @MileTrecarichi @VlnN94 Se Dzeko dovesse rimanere da noi sarebbe una situazione di vittoria, l'unico che perde in questo caso è ADL - paolinojper : @AleZino2 @Paladino70 @DiMarzio @juventusfc @AlvaroMorata @SkySport Cioè adl perde 25 ml e gli va bene? - Davidoskji : @DiMarzio @juventusfc @AlvaroMorata @SkySport Complimenti ad adl che vuole prendere 100mila euro da Milik per la mu… - AleZino2 : @Paladino70 @DiMarzio @juventusfc @AlvaroMorata @SkySport cosa c'entra fiuto per gli affari? bah. se ti va di mette… - AleZino2 : @Paladino70 @DiMarzio @juventusfc @AlvaroMorata @SkySport l unico fottuto è Milik fuori rosa 1 anno l anno degli eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Adl perde Adl perde tempo e la Juve vira su Morata: salta Milik alla Roma? anteprima24.it CANALE 21 - Milik-Roma, Allegri può frenare tutto! Stallo alla messicana, ADL furioso: chiesta liberatoria

Arkadiusz Milik litiga con il Napoli e la Roma vuole rivedere i termini della trattativa: un cambio in panchina può modificare l'affare. Novità di mercato in arrivo dalla redazione di Canale 21: "La R ...

A votazioni in corso De Laurentiis invita a scegliere De Luca: “Il Napoli lo sostiene”

Uno sgambetto, anzi un fallo a gamba tesa in area di rigore che non mancherà di causare polemiche, quello di Aurelio de Laurentiis: a votazioni in corso con un tweet ha dichiarato che "Il Calcio Napol ...

Serie A al via, sfida allo strapotere (inevitabile) della Juventus

Dopo 9 anni di scudetti filati, di monocrazia assoluta, la Juventus è ancora la grande favorita del campionato. Per scelta propria, per scelta (anche) degli altri. La Signora che arriva sempre prima è ...

Arkadiusz Milik litiga con il Napoli e la Roma vuole rivedere i termini della trattativa: un cambio in panchina può modificare l'affare. Novità di mercato in arrivo dalla redazione di Canale 21: "La R ...Uno sgambetto, anzi un fallo a gamba tesa in area di rigore che non mancherà di causare polemiche, quello di Aurelio de Laurentiis: a votazioni in corso con un tweet ha dichiarato che "Il Calcio Napol ...Dopo 9 anni di scudetti filati, di monocrazia assoluta, la Juventus è ancora la grande favorita del campionato. Per scelta propria, per scelta (anche) degli altri. La Signora che arriva sempre prima è ...