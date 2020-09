Addio a Peppino Caldarola | un signore a sinistra

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 21 settembre 2020) Secondo lutto in due giorni per il giornalismo di. Si è spento ieri a Roma all’età di 74 anni a causa di una complicazione polmonare in un quando clinico complesso, direttore de l’Unità, dirigente del Pci e poi deputato in due legislature. Nato a Bari lì divenne segretario cittadino del partito per poi arrivare a Roma lavorando a Rinascita, dove divenne vicedirettore. A l’Unità è stato molto amato dai redattori, diventando direttore dopo la discesa in politica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.