Acquaroli alla conquista delle Marche, la destra verso una vittoria storica nell’ex roccaforte rossa (Di lunedì 21 settembre 2020) Il futuro nelle Marche porta il nome di Francesco Acquaroli. Classe 1974, meloniano della prima ora, candidato del centrodestra nella Regione Marche. Il trionfo nelle Marche Già dai primi exit poll l’esito è sembrato subito chiaro. Il margine di vantaggio era molto ampio sull’avversario del centrosinistra. Oltre venti punti percentuali di distacco. Un trionfo. Al comitato elettorale sito ad Ancona, l’entusiasmo è tangibile. «Attendiamo i dati definitivi ma si prefigura una giornata storica», è la frase che si ascolta di più. E si fa bene a parlare di giornata storica. Nelle Marche il centrodestra non aveva mai vinto, la sinistra la considerava una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 settembre 2020) Il futuro nelleporta il nome di Francesco. Classe 1974, meloniano della prima ora, candidato del centronella Regione. Il trionfo nelleGià dai primi exit poll l’esito è sembrato subito chiaro. Il margine di vantaggio era molto ampio sull’avversario del centrosinistra. Oltre venti punti percentuali di distacco. Un trionfo. Al comitato elettorale sito ad Ancona, l’entusiasmo è tangibile. «Attendiamo i dati definitivi ma si prefigura una giornata», è la frase che si ascolta di più. E si fa bene a parlare di giornata. Nelleil centronon aveva mai vinto, la sinistra la considerava una ...

SecolodItalia1 : Acquaroli alla conquista delle Marche, la destra verso una vittoria storica nell’ex roccaforte rossa… - CarloPoltronier : RT @FedericaCi2: #Acquaroli sta riuscendo nell'impresa di strappare le #Marche alla sinistra, dopo venticinque anni. Ed è per questo che no… - fabiocosta2020 : RT @FedericaCi2: #Acquaroli sta riuscendo nell'impresa di strappare le #Marche alla sinistra, dopo venticinque anni. Ed è per questo che no… - FedericaCi2 : #Acquaroli sta riuscendo nell'impresa di strappare le #Marche alla sinistra, dopo venticinque anni. Ed è per questo… - fisco24_info : Nella Marche il candidato di centrodestra Acquaroli è nettamente in vantaggio, dicono gli exit poll: Gli exit pol… -