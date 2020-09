A Sant' Anna di Stazzema | teatro della strage nazifascista | ha vinto Ceccardi che non si definì antifascista

pvsassone : RT @Linus2k: A Sant’Anna di Stazzema ha stravinto la #Ceccardi. Avete OFFESO la memoria dei caduti. VERGOGNA. #ElezioniRegionali2020 - Gio_Cers : RT @globalistIT: A Sant'Anna di Stazzema, teatro della strage nazifascista, ha vinto Susanna Ceccardi, che rifiutò di definirsi antifascist… - licia__ : RT @Linus2k: A Sant’Anna di Stazzema ha stravinto la #Ceccardi. Avete OFFESO la memoria dei caduti. VERGOGNA. #ElezioniRegionali2020 - Tranviereincaz1 : RT @Linus2k: A Sant’Anna di Stazzema ha stravinto la #Ceccardi. Avete OFFESO la memoria dei caduti. VERGOGNA. #ElezioniRegionali2020 - eliforri : RT @Linus2k: A Sant’Anna di Stazzema ha stravinto la #Ceccardi. Avete OFFESO la memoria dei caduti. VERGOGNA. #ElezioniRegionali2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Sant Anna

LA NAZIONE

In seguito al decesso di Stefano Bertacco, il suo seggio in Senato è rimasto vacante. I cittadini del collegio uninominale in cui Bertacco era stato eletto hanno dunque potuto scegliere il sostituto ...Arrivano su Rai Gulp le prime previsioni del tempo pensate per il pubblico dei ragazzi. Da venerdì 25 settembre, alle ore 18, sul canale 42, ci sarà “Green Meteo”. Il programma, condotto da Riccardo C ...