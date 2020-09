A Mirabilandia arriva il mostruoso divertimento di Halloween

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 settembre 2020) (Ravenna, 21 settembre 2020) - Zucche, streghe, zombi, creature malefiche e show a tema per terrorizzare grandi e piccini Ravenna, 21 settembre 2020 – Da sabato 3 ottobre acalano le tenebre della nuova edizione dell'attesissimo. Un appuntamento ormai divenuto tradizionale, che si rinnova e si adegua alle misure di contrasto a Covid-19 ma che promette comunque di far rabbrividire tutta la famiglia…anche a distanza! Tre i tunnel per i gli adulti più coraggiosi: la terrificante discesa agli inferi di Malabolgia; l'eterno pianto della madre-spettro in Llorona; la risata e gli scherzi del sadico clown che si prende gioco dei visitatori in Psycho Circus. Per chi entra non ci sarà scampo nella casa degli orrori Legends of Dead Town, con tortuosi percorsi e brutte avventure da cui fuggire per mettersi in salvo. ...