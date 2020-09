A Bologna aquiloni in volo per Zaki | sabato maratona artistica

(Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Recitazione, scrittura, artigianato, passeggiate musicali e un volo simbolico di aquiloni. Sono solo alcuni dei ‘mezzi’ artistici che saranno usati, sabato a Bologna, in occasione della maratona artistica dedicata a Patrick Zaki, attivista e studente egiziano, in carcere dal 7 febbraio.

Crescono le adesioni all'iniziativa di Amnesty International Italia, Festival dei Diritti Umani e Articolo21 di un aquilone per Patrick Zaky, che volerà sabato 12 al festival degli aquiloni di Cervia, ...«Da alcuni mesi in Egitto è vietato far volare gli aquiloni: un provvedimento ufficialmente preso per tutelare la sicurezza dei bambini ma che simbolicamente rappresenta la negazione della libertà. L' ...