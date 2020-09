World paella day | tutte le ricette da provare verianti incluse

(Di domenica 20 settembre 2020) Simbolo della cucina valenciana, la paella è uno dei piatti più famosi e più gustosi del mondo, tanto da essersi meritato una giornata tutta sua: è il World Paella Day, che si celebra ogni anno il 20 settembre. Un appuntamento che non si può non celebrare mangiando: per questo nella gallery sopra trovate la ricetta originale della paella valenciana e tre varianti da provare e poi condividere in rete per partecipare alla grande festa virtuale con gli hashtag della giornata #worldpaelladay e #worldpaelladay2020.

EdTroiano : World #Paella Day Il #20settembre si valorizza una tradizione gastronomica famosa in Spagna e non solo. Lo sapevi… - Economia_3 : Evento en la distancia con motivo del Paella World Day. #paella #arroz #turismo - alexdelf : RT @AmiciValencia: Il racconto del World Paella day con la nuova competizione che regalerà la coppa al vincitore - AmiciValencia : Il racconto del World Paella day con la nuova competizione che regalerà la coppa al vincitore… - csinformacion : Turisme organiza un seminario web gratuito con motivo del World Paella Day -

Ultime Notizie dalla rete : World paella

Nostalgia della Spagna? Se quest’anno, a malincuore, non siete riusciti a godervi movida, sangria e la proverbiale vivacità del Paese iberico, potete gustare la Spagna a casa vostra, portandone in tav ...Non esiste un’unica paella. Ogni regione della Spagna, ogni città e ogni famiglia ha la propria tradizione, come accade per tutti i piatti antichi e popolari che non hanno avuto un inventore che ha de ...Valencia, 19 set. (askanews) – Il 20 settembre è la Giornata Mondiale della Paella, che celebra il piatto più famoso della gastronomia spagnola, in particolare Valenciana. Un dato solo: con 8 milioni ...