“Voto per…me”: candidati ai seggi. (FOTOGALLERY) (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Voto per… me”: eccoli arrivare nei seggi i candidati alla presidenza della Regione Campania. Tra i mattinieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che alle 8 in punto imbuca la scheda elettorale a Salerno preferendo non scattare alcuna foto. Mascherina bianca e marito al seguito, la candidata del M5S Valeria Ciarambino alle 10.40 vota al seggio 23 a Pomigliano d’arco. Vede per la prima volta il suo nome scritto sulla scheda elettorale, Giuliano Granato candidato presidente alla Regione Campania per Potere al Popolo. Foto ricordo nei seggi anche di alcuni big come Antonio Bassolino. “Nel mio seggio elettorale, come sempre” dice l’ex governatore della Campania che vota nel quartiere Posillipo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Voto per… me”: eccoli arrivare neialla presidenza della Regione Campania. Tra i mattinieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che alle 8 in punto imbuca la scheda elettorale a Salerno preferendo non scattare alcuna foto. Mascherina bianca e marito al seguito, la candidata del M5S Valeria Ciarambino alle 10.40 vota alo 23 a Pomigliano d’arco. Vede per la prima volta il suo nome scritto sulla scheda elettorale, Giuliano Granato candidato presidente alla Regione Campania per Potere al Popolo. Foto ricordo neianche di alcuni big come Antonio Bassolino. “Nel mioo elettorale, come sempre” dice l’ex governatore della Campania che vota nel quartiere Posillipo ...

