Voto nel segno del lutto per la comunità di Ariano Irpino, è morto Anselmo La Marra

Tempo di lettura: < 1 minuto

Ariano Irpino (Av) – lutto nella comunità di Ariano Irpino alla vigilia del Voto. Tra la notte di sabato e domenica è morto Anselmo La Marra. Persona conosciuta sul Tricolle per via delle sue battaglie per l'ambiente e soprattutto per la politica territoriale. La Manna, dopo la candidatura a sindaco dello scorso anno, era candidato alle amministrative di quest'anno a supporto di Marco La Carità. La Manna era intervenuto a seguito di un incidente per il ripristino del manto stradale con l'impresa in cui operava. Sulla via del ritorno lungo la statale 91 tra Carife e Vallata un infarto fulminante non gli ha lasciato scampo.

